Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi, OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta 6 gün önce saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Enes B. (26) yönetimindeki hafif ticari araç, Dr. S.M.Y. (44) idaresindeki otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir’i (43) altına alıp etrafa savurdu. Kazada anne kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybederken annesi Ayşegül Aydemir’in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada S.M.Y.’nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y, gözaltına alındı. Zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.M.Y, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.