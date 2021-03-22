Tokat’ta akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yağışın durmasının ardından esnaflar iş yerlerinin önünde temizlik yaptı. Vatandaşlar olayı şaşkınlığını yaşarken, dolunun zarara yol açıp açmadığının yapılacak olan tespitlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Dolunun vurduğu Tokat’ta caddeler beyaza büründü
22.03.2021 - 20:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ta etkili olan dolu yağışı ile caddeler beyaza büründü.
Etiketler : Tokat’,
776597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776597.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER