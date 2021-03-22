Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti. Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldıran Öztürk’ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü
22.03.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti. Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldıran Öztürk’ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Etiketler : Rize,
776608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776608.aspx
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