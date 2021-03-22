Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kar köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edebileceği belirtilirken yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.