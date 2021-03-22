Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, A.Ç. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.