Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce yayınladığı genelge ile STK’ların genel kurul ve benzeri toplantılarını belirlenen şartlarda yapmasını açıklamıştı. Uzun bir süredir genel kurul yapamayan dernekler, alınan karar sonrasında genel kurullarını yapmaya başladı. Fakat Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’de bir çok sivil toplum kuruluşunun halen daha genel kurullarını yapmadığı belirlendi. Derneklere genel kurul yapılması için çağrıda bulunulurken, Mart ayının sonuna kadar genel kurullarını yapmayan derneklere cezai işlem uygulanacak.