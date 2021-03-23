Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 11 Mart Perşembe günü Beşiktaş'taki lüks bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed bir süre AVM’de bir arkadaşıyla gezdi. Daha sonra arkadaşıyla bir banka oturup çantasını yanına koydu. Bir süre sonra içinde parası, pasaportu ve bir kaç tane daha değerli eşyaları olan çantasını bıraktığı yerde bulmayana ünlü futbolcu durumu hemen polis bildirdi. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler alışveriş merkezinin ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31)olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdiler. Hacer A.’nın Emniyetteki işlemlerinin tamamlansının ardından adliye sevk edildi.

Saniye saniye kaydedildi

Öte yandan yaşana hırsızlık ani güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin alışveriş merkezine giriş anı ve sonrasında ünlü futbolcu Mostafa Mohammed ve arkadaşının oturduğu kısma geldiği görülüyor. Bir süre aynı bankta oturan zanlının Mostafa Mohammed’in çantasını kendi poşeti içerisine koyduğu ve hızlıca uzaklaştığı görülüyor. AVM dışına çıkan zanlının çaldığı el çantasını sırt çantasına koyduğu ve hızla buradan uzaklaştığı kameralara yansıyor.