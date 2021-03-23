Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Hatay’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
23.03.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,terörist,
776729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776729.aspx
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