Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir genelinde yağan sağanak yağmurun akşam saatlerinde yoğun kar yağışına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ankara genelinde bugün kuvvetli sağanak yağışın saat 14.30'da başlaması, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve ardından karla karışık yağmura dönmesi; saat 23.00'te ise kuvvetli kar yağışı başlaması beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.