Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç., dolandırıcıların ağına takıldı. Yaşlı kadını telefonla arayarak kendini gizli görevli baş komiser olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ’cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını ve bu olayda 48 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Telefon dolandırıcısı sözde başkomiser, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını ve aynı zamanda 6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söyleyerek, şahısların yakalanması için yaşlı kadından yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’dan gelip dolandırdılar

Yaşlı kadının üzerine korku ve endişe oluşturmaya çalışan telefon dolandırıcısı, aynı zamanda evde bulunan ziynet eşyası ve nakit para miktarını da öğrenmeye çalıştı. Evdeki para ve ziynet eşyasının teslim alınması için kadının telefonda tutan telefon dolandırıcısı bir yandan da diğer dolandırıcı arkadaşlarını eve yönlendirmeye çalıştı. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen dolandırıcılar, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL nakit para ve bin 160 euroyu N.Ç.’den teslim aldı. İlerleyen saatlerde dolandırıldığını fark eden N.Ç. polis merkezine şikayette bulundu.

Sık sık ticari taksi değiştirmişler

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda ziynet eşyalarını alan şahısların Suriye uyruklu oldukları, olay günü İstanbul’dan ticari taksi ile Şarköy ilçesine geldikleri, altın ve paraları aldıktan sonra ticari taksi ile İstanbul döndükleri tespit edildi. Dolandırıcıların sık sık ticari taksi değiştirdiği de tespit edilirken, N.Ç. ile yapılan görüşmeler sonucunda dolandırıcı şahıslar ile tekrar irtibat kuruldu. Şüphelilerin Tekirdağ’da yönlendirilmesi sonucu, Suriye uyruklu I.A. (22) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyalarının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.