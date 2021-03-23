Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, tarımsal faaliyetlerin başladığı veya devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.