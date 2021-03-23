Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meram İlçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokak'ta oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, henüz belirlenemeyen nedenle çöken briket bahçe duvarının altında kaldı. Çevredekilerin yıkıntının arasından çıkardığı kız çocuğuna ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibinin bir süre ambulansta müdahaleyi sürdürdüğü küçük kız kurtarılamadı. Ümmü Nigar Yurduseven'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.