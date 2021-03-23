Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine kazı yapılacak bölgede yapılan kontrolde, 5 şüpheli şahıs kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 adet jeneratör, 3 adet hilti ve 9 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.
Susurluk'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
23.03.2021 - 20:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazı aletleri ile birlikte suç üstü yakalandı.
Etiketler : susurluk,kaçak kazı,
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