Domaniç’te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
23.03.2021 - 20:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
Etiketler : Kütahya,
776863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776863.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER