Bartın’ın İnkumu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vuran yunusu görüp yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun bazı bölgelerde kesikler olduğu görüldü. Bulunduğu yerden alınan yunusun İl Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak inceleme sonrasında belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.
Ölü yunus sahile vurdu
23.03.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
Etiketler : Bartın,
776896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776896.aspx
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