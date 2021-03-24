Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Saim Karadağ, yakalandığı koronavirüse karşı savaşını kaybederek vefat etti. Eşi ile birlikte 20 gün önce yakalandığı rahatsızlık nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid 19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görmeye devam eden Karadağ, bu sabah saatlerinde vefat etti. Ölümü büyük üzüntü oluşturan Karadağ'ın eşi ise virüsü yenmeyi başardı. Karadağ'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde koronavirüs tedbirlerine göre Manyas'ın Salur Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.