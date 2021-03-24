Kaza Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesi maden sahasında meydana geldi. Soma Termik Santraline kömür sevkiyatı yapan Ömer Canpas (61) yönetimindeki 45 YA 1027 plakalı kamyon seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ekipler kalp krizi geçirdiği iddia edilen Ömer Canpas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Maden sahasında kamyon devrildi: 1 ölü
24.03.2021 - 13:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde maden sahasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : maden,
777029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777029.aspx
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