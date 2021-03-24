Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Nurdağı ilçesine bağlı Olucak Mahallesi TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikameti Şehitler viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta’da katıldıkları düğünden memleketleri Batman’a dönen ailenin içinde bulunduğu 21 BU 633 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Tuğluk’un eşi Leyla Tuğluk ile Hediye Tekin hayatını kaybederken araçta bulunan Büşra Tuğluk ile sürücü yaralandı.



Kazada hayatını kaybeden anne kızın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.