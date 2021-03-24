Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden tutuklu olarak yargılanan ve FETÖ’nün Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçe bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü sanık M.Y. bugün son kez hakim karşısına çıktı. M.Y. FETÖ/PDY üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezasına mahkum edildi.