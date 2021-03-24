Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı kar manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler güneşli havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki çam ağaçları da beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler eşsiz manzara karşısında mest oldu. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul’dan gelen Yusuf Karabal, “Ağabeyim tavsiye etti. Gerçekten saklı bir cennet. Harika manzara. İlk defa geldim. Karla birlikte her şey bütünleşti” dedi.