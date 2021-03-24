Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

O anları anlattı

Genç kızı hiç çekinmeden buz gibi denize atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç yaşadığı o anları anlattı.

Bekçi Hasan Kulaç, doğma büyüme Sürmeneli olduğunu belirterek "Devriye esnasında haber merkezimizin anonsuyla kız kardeşimizin iskeleden düştüğünü ve suda boğulmak üzere olduğunun haberini aldık. Hemen komiserimizle iskeleye koşarak kız kardeşimizin soğuktan çığlık seslerini duyduk. Hemen üzerimi çıkararak suyu atladım ve ona sakin olmasını söyledim. Onu bırakmayacağımı söyledim. Yukarıdaki arkadaşlarımızında ip yardımıyla sırtıma alarak bir elimle de ipi tutarak iskelenin kenarından yavaş yavaş çekmeye başladım. Dalgalar olması nedeniyle de biraz dizlerim kayalarda yaralandı ama kız kardeşimizi oradan çıkardığım için çok mutluyum" dedi.



Çok korkmuştu, görevimi yaptım

Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi. Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu. Yaşanan olay sonrası çevresinden çok önemli tepkiler aldığını belirten Kulaç, "Çok güzel tepkiler oldu. Sağolsun insanlar sudan çıktığım andan itibaren helal olsun dediler. Ben de görevimi yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet'in yüz akı

İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak ise "Biz aslında sadece polis olarak değil insanı olarakta görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Örnek davranış sergiledi. Teşkilatımızın yüz akı olmuştur" açıklamasında bulundu. Öte yandan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kahraman bekçiye makamında kabul ederek başarı belgesi vererek görevinde başarılar diledi.