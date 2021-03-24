Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yanan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne S.A. ile 3 çocuğu kendilerini dışarı zor attı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi. Anne ve çocukları göz yaşlarına boğuldu. Dumanlardan etkilenen anne yere yığılınca yardımına itfaiye ve polis ekipleri yetişti. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan S.A. hastaneye kaldırıldı.