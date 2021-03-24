Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K.'nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi. Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.