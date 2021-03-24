Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Kırıkhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nden çalınan 31 ABU 394 plakalı otomobil, Alabeyli köyü mevkiinde Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terk edilmiş halde bulundu. Araç emniyet otoparkına çekildi. Polis aracı çalan hırsızların yakalama çalışmaları devam ediyor.
Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu
24.03.2021 - 23:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.
Etiketler : Hatay,
777170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777170.aspx
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