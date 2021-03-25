Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun Suudi Arabistan Sahil güvenlik ekipleri ve gönüllüler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Merkez, yetkililerin alarm verilir verilmez olayla ilgilendiklerine dikkat çekerek, yunusların kuvvetli rüzgarlar ve dalgalar nedeniyle sürüklendiğini ifade etti. Yunuslardan 7'sinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Aynı zamanda Merkez, olayla ilgili etkileşimleri, bildirimleri ve yunusların kurtarılmasına olan katkılarından ötürü vatandaşlara teşekkür etti.