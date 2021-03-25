Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi'nde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını şüpheli E.G, M.Y, E.G ve H.G'nin yaptığını tespit etti.

Bir eve düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı, evde yapılan aramada ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.