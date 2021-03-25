Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.”denildi.