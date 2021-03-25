Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.”denildi.