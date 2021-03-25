Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.”denildi.
Kırşehir'de eğitime 1 gün kar arası
25.03.2021 - 06:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’de il genelinde eğitime 1 günlüğüne kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Etiketler : kırşehir,kar tatili,okullar tatil mi,
777207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777207.aspx
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