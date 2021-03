Türkiye Gazetesi

1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yaklaşık 9 ay kapalı kalan kafe, kafeterya ve restoranları yeniden kepenkleri alınan önlemlerle birlikte açmışlardı. Ancak normalleşme sürecinin başladığı 24 günde Düzce’de vaka sayıları yüzde 43’ler seviyesinden yüzde 95’lere çıkınca kafa sahiplerini de korku kapladı. Yeniden kapanma korkusu yaşayan kafe sahipleri kafe girişinde dezenfektan uygulamasından maske mecburiyetine, sosyal mesafeli oturma düzeninden pandemi gözlemcisine kadar aldıkları bütün önlemlere rağmen vaka artışları nedeniyle yeniden kapanma endişesi yaşıyor. Yeniden kepenk kapatmamak için yoğun çaba vermelerine rağmen korona virüs nedeniyle kapanmaktan çekinen esnafla, vatandaşlara da uyarılar yaparak, alınan önlem ve kuralla uymalarını istediler.

"Tekrar kapanırsak büyük sıkıntıya gireceğiz"

Düzce’de kafe işleten Onur Yavuz, kontrollü normalleşme sürecinde birçok yatırım yaptıklarını dile getirerek, “Bu aralar vaka sayılarımızda artış oldu. Tekrar kapanmamak için bütün meslektaşlarımızla birlikte tedbirler almak istiyoruz. Çünkü 3-4 ay yeterince sıkıntı çektik. Hepimizin daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Bizler önlemlerimizi alıyoruz. Maske, sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Yeniden kapanmak bizler için büyük sıkıntı. Açılırken yeni yatırımlar yaptık, Yeni ürünler aldık bunların son kullanma tarihleri var. Ona göre personel alındı. Tekrar kapanırsak büyük sıkıntıya gireceğiz. İnşallah kurallara uyarız. Vakalar daha fazla artmaz. Kontrollü olarak normalleşme de açılınca maddi manevi olarak rahatladık” diye konuştu.

"Biz kurallara uyuyoruz, herkesin de uymasını istiyoruz"

Sezgin Aktaş otel sahibi Sezgin Aktaş ise otelinin kafe restoranını kontrollü normalleşme ile birlikte açtığını belirterek, tekrar kapanmaktan edişe duyduğunu ifade ederek, “Artan vakalar bizleri korkutuyor. Zaten dışarı çıktığınızda boş insanların maske takmadan yürüdüğünü görüyoruz. Bu durum bizleri çok endişelendiriyor. Çok korkutuyor. Açıldık ama tekrar kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayız şu anda. Bizde girişten itibaren tedbirlerin hepsi uygulanıyor. Maskesiz kimseyi almıyoruz, her masamızda dezenfektan var, girişte de ateş ölçümü yapıp HES koduyla alıyoruz müşterilerimizi. Biz tedbirlerimizi alıyoruz ama maalesef dışarıdakiler almıyor. Bu durumda bizi endişelendiriyor. Kapandığımız zaman o kadar çalışanımızın işsiz olması demek. Biz bütün kurallara uyuyoruz ama herkesin de uymasını istiyoruz. Marketlere, bakkallara, herhangi bir yere gittiğimizde maskesiz bir sürü insan var, uyardığımızda da tepki alıyoruz” dedi.

"Bu süreç çalışanlarımızı ve ailelerini olumsuz etkiliyor"

Nur Sena Yılmaz isimli kafe işletmecisi ise vakaların artışının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Daha yeni yeni toparlanamaya başladık. Bir daha kapanmak kesinlikle istemiyoruz. Bir şekilde buna çözüm getirilmesini istiyoruz. Bir şekilde önlemlerle artışlara çözüm getirilmesini istiyoruz. Biz kafe sahipleri olarak sosyal mesafe, dezenfektan, çalışanlarımızın kişisel temizliklerine dikkat ediyoruz. Hiçbir müşterimize yaklaşmıyoruz. Ateş ölçüyoruz yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gelen müşterilerimizi sürekli uyaran, sosyal mesafeye uyalım, dikkatli olalım diyen pandemi gözlemcimiz var zaten. Korona virüsü kendimize bulaştırıp ailelerimize de bulaştırmak istemiyoruz. Bu nedenle buna çok dikkat ediyoruz. Bu süreçte birçok esnafımız toparlanamaz. Bunu herkes biliyor zaten. Sadece gıda sektörünü değil bütün esnaflarımızı etkiliyor. Bizler bir sürü insan çalıştırıyoruz. Bu süreç o insanları ve ailelerini de etkiliyor. Yani bu döngü halinde çığ gibi büyüyecek ve ekonomik kriz olacak. Umarım bir an önce kurtuluruz, kapanmayız ve hayata sağlıklı bir şekilde devam ederiz. Vatandaşlarımız bizlerin kapanmasını istemiyorsa herkesi kurallara ciddi şekilde uyması gerekiyor. Bu salgından bir an önce kurtulmak için herkesin kişisel temizliğine, temas ettiği noktadan sonra dezenfektan uygulamasına ve minimum toplum içine girmesine dikkat etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ederek inşallah kurtuluruz bu hastalıktan” şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşme sürecine yüzde 43 vaka ile başlayan Düzce’de 24 günde günlük vaka artışı yüzde 95 olmuştu.