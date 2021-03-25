Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniç-İnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Domaniç’te kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
25.03.2021 - 18:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
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