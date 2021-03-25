Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.
Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
25.03.2021 - 22:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği önümüzdeki hafta başına kadar zirai don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler : ankara,zirai don,haberler,
777411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777411.aspx
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