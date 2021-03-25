Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.