Kastamonu Valiliği, korona virüs denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 18-24 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişiye 41 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca 25 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi.
Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada
25.03.2021 - 21:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Valiliği, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda zorunlu karantinada tutulduğunu açıkladı.
Kastamonu Valiliği, korona virüs denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 18-24 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişiye 41 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Etiketler : Kastamonu Valiliği,
777415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777415.aspx
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