İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asker uğurlaması için konvoy oluşturan vatandaşların araçlarla Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otogara giden ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin yaklaşık 100 kişi olduğunu tespit edince takviye ekip istedi.
Çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla vatandaşlar otogardan dışarı çıkarıldı.
Şüpheli vatandaşların üzerlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, 2 kurusıkı tabanca ile yaklaşık 50 torpil ele geçirdi.
Ele geçirilen tabancalarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.