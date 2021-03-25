Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde saat 15.00 sıralarında deniz kirliliği yaşandığı dair yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettirildiğini söyledi. Açıklamada "Yapılan ilk incelemede Harb-İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.