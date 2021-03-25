Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 20 kişiden 7 'si serbest, 7 kişi adli kontrol şartıyla bırakılırken 6 kişi ise tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
25.03.2021 - 22:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.
Etiketler : Hatay,
777430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777430.aspx
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