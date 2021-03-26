Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip.