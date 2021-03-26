Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip.
Taksim Camii Ramazan Ayı’na hazırlanıyor
26.03.2021 - 03:19 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99’u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı’nda açılması planlanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Taksim Camii,
777459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777459.aspx
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