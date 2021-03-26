Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzergahın Düzce ve Bolu geçişlerinde yer alan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Kaynaşlı, Sarıçökek ve Tünel rampası mevkisinde etkili olan yağış sonucu yüksek kesimler kar tuttu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Don uyarısı

Erzincan, Kars ile Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle yüzlerce köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzincan’da meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı. Kar kalınlığının merkezde 10 santimetreyi bulduğu kentte tipinin de etkisiyle kapanan 239 köy yolunun ulaşıma yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece geç saatlerde yolda mahsur kalan vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4'e kadar indiği Eskişehir'de yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor

Antalya'da bile...

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına yağan kar sonrası, mahalleli adeta sokağa döküldü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan Beydağ-Nazilli Devlet Karayolu sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca, yolda kalan vatandaşların imdadına yetişen jandarma ekipleri, bölgede bulunan hayvanların da aç kalmaması için araziye kuru mama, ekmek gibi yiyecek malzemeleri bıraktı.

Marmar'da durum nasıl

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor