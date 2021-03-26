Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve oyunculuk için Los Angeles'ta eğitim görmüş, bir süre ABD'de yaşamıştı.

İki yıl önce Sultanahmet Camii'ni ziyareti hayatının dönüm noktası oldu.

Camiden etkilenerek İslamiyet'i araştıran Rosaile, araştırmalarının ardından Müslüman oldu.

Şimdi ülkesinde İslamiyet hakkında bilgiler aktaran Rosaile, film gibi hikayesini şöyle anlattı:

Oyuncu olmak istiyordum

"Seküler bir ailede büyüdüm. Lise ve üniversite yıllarım sinemayla iç içe geçti.

Aktris olmak için eğitim aldım. En büyük hayalim oyunculuktu.

Senaryo yazarlığı yaptım, kısa bir süre yönetmenlik yaptım. Bollywood'da da rol aldım.

"Acaba bağırırlar mı?"

Bir gün tek başıma Türkiye'ye gelmeye karar verdim.

Google'dan gezilecek yerlere baktım. Sultanahmet Camisi vardı. 'Belki giderim' dedim. Ama gerçekten korkuyordum. 'Acaba bana bağırırlar mı, kızarlar mı?' diye düşünüyordum. Çünkü Müslümanlar hakkında iyi fikirlerim yoktu. İslam hakkındaki bilgilerimin kaynağı da sadece medyaydı. Yine de camiye gitmeye karar verdim. Şimdi de taktığım eşarbı o gün satın alıp camiye gittim. Saygılı olmak istiyordum ve saçlarımla kimseyi rahatsız etmek istemiyordum. Camiye gittiğimde insanlar namazı bitirmiş dua ediyorlardı. İnternetten ne dediklerine baktım, 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber. Ben de onlarla söyledim. Ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum aslında. Sonra caminin içine girdim ve 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber' diyerek, ben de tekrar etmeye başladım. Yarım saat kadar tesbihat yaptım. Etrafıma bakıyordum ve harika ve huzur dolu bir ortam vardı. İnanamıyordum. Etrafımda namaz kılanları izliyordum. Caminin içindeki güzellik ve huzurdan çok etkilendim. Kimse bana bağırmıyordu ya da kaba davranmıyordu, korktuğum gibi. Şoka girmiştim.

Hayatımın dönüm noktası

Camide yaşadığım duygular hayatımın bir dönüm noktası oldu. Türkiye'de bir dini bulmak gibi amacım yoktu. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini aldım. İslamiyet'i ciddi ciddi araştırmaya başladım. İngiltere'de Müslüman olmaya karar verdim.

Çevremdeki herkes bu tercihimden dolayı büyük şaşkınlık yaşadı.

Hayatım değişti

İslamiyet hayatıma sayısız güzellik getirdik. Ailem ve arkadaşlarına güzel örnek olmak için İslam'ı daha iyi öğrenmeye ve anlatmaya başladım. Müslüman olduktan sonra her şey, tüm hayatım değişti. Ailem emin değildi. Annem, İslam'ı keşfettiğimi öğrendikten sonra ne yaptığım hakkında aslında şaşkındı. Google'a girip bana 'Bak, Müslümanlar bunu yapıyor, bunu yapıyor.' diyordu. Bu beni İslam’ın barış ve güzelliği hakkında daha fazla şey öğrenmeye itti.

Huzur Allah'a sığınmak

İnsanlar benim değişen karakterimle İslam’ın güzelliğini anlıyorlar. Annemle artık daha fazla ilgileniyorum, konuşuyorum, ona karşı daha cömert ve candan olmaya çalışıyorum. Çünkü aileyle ilgilenmek ve güzel bir ilişkiye sahip olmak İslam’da önemli. Hatta Türkiye’ye geldiğimde Müslüman olmamı sağlayan nedenlerden birisi de burada iyi, güzel karakterli Müslümanları görmemdi. Bu beni, 'Bu insan gibi olmak istiyorum' düşüncesine itti.

Biz kalbimizi eğlenceyle, popülariteyle, uyuşturucuyla doldurmaya çalışıyoruz ama kalbimizi huzurlu kılacak tek şey sadece Allah.

Yeniden doğmuş gibiyim

Müslüman olunca yeniden doğmuş gibi hissettim. İslamiyet daha iyi ve mutlu bir insan olmamı sağladı. Aktris olma hayalimden vazgeçtim. Şimdi Youtube kanalımda İslami içerikler üretiyorum. İnsanlara yardım etmek, dine yaklaşmalarını istiyorum. Sonradan Müslüman olan birçok kişinin hikayesini de paylaşıyorum. Din konusunda onlara yardım etmek, tek amacım bu. Umarım başarılı olurum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum çünkü İslam’ı burada keşfettim. Ziyaret ettiğim ilk Müslüman ülke de Türkiye. Buraya eşime, Müslüman olduğum yeri, harika bir şehir olan İstanbul'u göstermek için geldim. İnsanlar burada gerçekten harika. Buradaki ortam ve ezan müthiş."