Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum, sıra dışı bir yerde gerçekleşti.

İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde.

Doğum sancıları tutan Seda Giray eşi ile birlikte hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak İstanbul trafiği genç çiftin hastaneye ulaşmasını engelledi. Bebek otomobilin ön koltuğunda dünyaya geldi. Doğum sırasında aracı kullanan baba Deniz Giray o anları NTV'ye şöyle anlattı:

"Eşim normal doğum yapmak istiyordu. Bu hedefi başardı ama biraz fazla doğal ve normal bir doğum oldu. Zorlanmadı. Beş dakika içinde bebiş dünyaya geldi arabada. Avrasya Tüneli'nin girişinde hafif trafik vardı. Eşimin sancıları çok fazla arttı. Geliyor, geliyor diye bağırmaya başladı. Hiç paniğe kapılmadık. Tünelin noktasına geldiğimizde bebek koltuğun üstüne düştü. Eşimin çığlıkları kulağımdan hiç gitmiyor. Çok zordu. Kanaması da oldu. Eşimi kaybedebilirim diye korktum. Bir polis aracı eskortluk yaparak yolu açtı. Emniyet'e teşekkür ediyorum."

Devin Ege ismi verilen bebeğin ve annesinin durumu iyi.