Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı. Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Oktay, "Dost ve kardeş Mısır halkına baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.