Oktay, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı. Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Oktay, "Dost ve kardeş Mısır halkına baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'den Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye
26.03.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
Etiketler : fuat oktay,mısır,tren kazası,
777612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777612.aspx
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