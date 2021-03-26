Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domaniç Belediyesinde 1980’li yıllarda zabıta olarak görev yapan Halil Çevik’in iddiası üzerine yetkililer harekete geçti. Çiftlik köyünde ki toprak birikintisinin bir höyük olduğunu dile getiren Domaniç Belediye Eski Zabıtası Halil Çevik, 1983 yılında dönemin Belediye Başkanı Rasim Karakoç’un talimatı İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) bölgede incelemede bulunduğunu ve buranın 2 katlı bir höyük olduğunu ifade etiklerini iddia etti.

Türkiye’nin en büyük bir höyük olduğunu ve turizme kazandırılmasını istediğini söyleyen Domaniç Belediyesi'nden emekli eski Zabıtası Halil Çevik, “Belediye Başkanı Rasim Karakoç döneminde, 1983 yılında burası için İstanbul Teknik Üniversitesinden geldiler baktılar. O zaman için burası çok büyük bir höyük dediler. Buranın 2 katlı olduğunu, altında da bir geçit olduğunu, doğu kısmında da giriş kapısı bulunduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu söylediler. Burası açılsa Domaniç için büyük bir turizm katkısı olur. Türkiye’miz, memleketimiz içinde yeni bir turizm alanı olmuş olur. 1980’li yıllarda üstünde yazılı mermerler çıktı. Ben buralarda çok çift sürdüm. Buradan hep tarihi taşlar çıkar. Domaniç’te ki tarihi taşlar da hep bu bölgeden çıkma hatta ilçe merkezinde bunları görebilirsiniz. Hatta kız resmi olan bir mermerde var” diye konuştu.

İddia üzerine Kaymakam Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile birlikte bir heyet bölgede incelmelerde bulundu.

İnceleme ardından, gerekli kurumlarla irtibata geçeceklerini söyleyen Kaymakam Muhammed Enes İpek, “Bugün burada ilçe protokolü olarak, yıllardan beri konuşula gelen tarihi bir anıtın veya tarihi bir şehrin olduğu söylentileri ile ilgili gerekli araştırmalara başladık. Bu söylentilerin doruluğunun tespiti için gerekli kurumları harekete geçirmeye çalışacağız. Zamanında İstanbul Teknik Üniversitesinden tutun diğer araştırma birimlerine kadar yapılan araştırmalar neticesinde burada tarihi bir anıt veya şehir olduğu kanaatini taşıyoruz.

Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Umuyoruz ki burada tarihi bir yer bulunur, ilçemize de bir turizm değeri kazandırmış oluruz diye ümit ediyorum” dedi.

İncelemenin ardından, Kaymakam Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve siyasi parti ilçe başkanları, araştırma için gerekli irtibatı birlikte kuracaklarını söylediler.