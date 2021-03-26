Karlıova-Yedisu kara yolunun Üçevler mezrası mevkisinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
26.03.2021 - 20:11 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etiketler : heyelan,
777621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777621.aspx
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