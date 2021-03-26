Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karlıova-Yedisu kara yolunun Üçevler mezrası mevkisinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.