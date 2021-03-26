Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 21.15 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlayan Gökhan Güler, kiracı olarak kaldığı evden akşam saatlerinde komşusuna gitmek üzere dışarı çıktı. Güler’in çıktığı evden bir süre sonra dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, alevlere teslim olan evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Komşusuna gitmek için evden çıktığında evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Gökhan Güler, Adana’dan Kocaeli’ne kağıt toplamak için geldiğini ve küle dönen evi için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.