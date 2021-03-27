Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Şelçuk Sarıkaya’ya ait iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin olduğu hard diski çalınmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirilen O.S. çaldığı paralarla ve hard diskle birlikte yakalandı. Çalınan 10 bin 600 TL ve hard disk işyeri sahibi Kaya’ya teslim edildi. Öte yandan şüpheli şahsın il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.