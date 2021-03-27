Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş’in bağımsızlığını kazanmasının 50. ve Ulusun Atası Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. doğum yılı İstanbul’da kutlandı

İş, sanat, siyaset, eğitim ve medya dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı görkemli kutlama öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Bangladeş - Türkiye ilişkilerini daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.



TÜRK YATIRIMCIYA BÜYÜK FIRSAT

Birleşmiş Milletlerin Bangladeş’i en az gelişmiş ülke statüsünden gelişmekte olan bir ülke kategorisine yükseltme tavsiyesine dikkat çeken İslam, yazarımız Hasan Sarıçiçek’in Bangladeş - Türkiye ikili ilişkileriyle ilgili sorusuna şu cevabı verdi.

“Türkiye’yle Bangladeş arasında tarihten gelen çok güçlü tarihi bir bağ mevcut. Ne zaman iki dost ve kardeş ülkeden biri dara düşse diğeri yardıma koşar. Nasıl ki biz Kurtuluş savaşında Türkiye’nin yanında yer aldıysak bugün Arakan meselesinde Türkiye bize destek oluyor.

Bu işbirliğini ekonomik, sosyal, kültürel kısaca her alanda daha da güçlendirmek arzusundayız.

BAŞKAN ERDOĞAN’I BEKLİYORUZ

Ülkesinde Türk dizilerinin seyredildiğini Bangladeş halkının Türkiye’deki gelişmeleri memnuniyetle takip ettiğini ve İstanbul’u görmek için can attığını belirten İslam, “iki ülke arasında geçen Eylül ayında Dışişleri Bakanları düzeyinde başlıyan

siyasi yakınlığın daha da pekişmesini arzuluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş’e davet ediyoruz, halkımızın onu ne kadar çok sevdiğini sayın Başkan biliyor. Ülkemize bekliyoruz. Zaten sayın Erdoğan Bangladeş’e büyük bir hastane yapma sözü verdi” dedi.

TİCARET HACMİNİ İKİYE KATLAYACAĞIZ

İslam, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 yılda 1 milyar $’dan 2 milyar $’a çıkarmak hedefledikleri dikkat çekti ve “Türk yatırımcıları Bangladeş’e davet ediyoruz. Şu anda Türkiye’nin iki önemli kuruluşu Arçelik ve Aygaz, Bangladeş’te ve iki tarafta bu alış-verişten memnun.

Bangladeş'teki olağanüstü sosyo-ekonomik gelişmeler, iki ülkenin sonuç odaklı iş birliği yapmaları için Türk yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor”dedi.



BANGLADEŞ HIZLA BÜYÜYOR

Başkonsolos Muhammed Monirul Islam,

“Bangladeş digital, tarım, tekstil, inşaat, kimya ve ilaç sanayiinde hızla büyüyor.

BM, Bangladeş'i gelişmekte olan ülke kategorisine yükseltmesi, ülkenin sadece ekonomik gücünün ve başarısının göstergesi değil, aynı zamanda uluslararası toplumun Bangladeş’e olan güveninin de bir göstergesidir” diye sözlerini noktaladı.