Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. (23) adlı bir şahıs husumetli olduğu E.K. (20) ve babası S.K.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda baba ve oğul ile H.G. (56) adlı kadın silahtan çıkan saçmalar sonucu yaralandı.



Baba S.K. ve H.G. Gazi Devlet Hastanesi’nde, oğul E.K. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.