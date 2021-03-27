Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti. Vatandaşların adresi yine Alsancak'taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı. Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.