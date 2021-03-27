Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti. Vatandaşların adresi yine Alsancak'taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı. Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.
İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk göze çarptı
27.03.2021 - 17:46 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,Kordon,
777846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777846.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER