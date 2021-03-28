Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 3-6 derece artacak. Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 14