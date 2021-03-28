Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi. İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı. Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.

Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.

Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, “Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz” İfadelerini kullandı.