Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ukkaşe E. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
28.03.2021 - 12:49 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,çocuk,balkon,
778034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778034.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER