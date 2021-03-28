Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele amacıyla 29 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde başlattıkları kanalizasyon ve su çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gümüşhane, Ordu, Giresun, Rize, Artvin'de de ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimi boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyulurken, bazılarının evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları görüldü.

Kolluk kuvvetlerince kısıtlama kapsamında şehir giriş çıkışlarında araçları durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.